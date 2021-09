6ème Congrès ordinaire du Sels : Le secrétaire général Souleymane Diallo décide de ne plus se représenter.

L'actuel Secrétaire général du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS), Souleymane Diallo, a décidé de ne pas se présenter au prochain renouvellement du poste de Sg. Une annonce faite lors de son discours à ce 6 ème congrès ordinaire du Sels tenu ce samedi 18 septembre 2021 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



"Je ne me représenterai pas pour un prochain mandat au poste de secrétaire général national du Sels. J'ai décidé de passer librement le témoin à mes successeurs. Je quitte le poste de secrétaire général du Sels et non le Sels", a fait savoir Souleymane Diallo.



Il poursuit : "après 21 ans de service auprès du Sels, c'est l'âge de la majorité. Étant convaincu que c'est le meilleur service que je puisse rendre au Sels qui m'a fait confiance pendant des années". À cet effet, M. Diallo reste persuadé que ses successeurs seront nettement à la hauteur des attentes du Sels.



À l'en croire, durant cette longue période, il y a du bon et du moins bon dans sa gestion et des fautes commises indépendamment de ma volonté.



Toutefois, il a été élu président d'honneur du Sels...