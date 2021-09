6e congrès du SELS : Mamadou Talla privilégie le dialogue social et annonce le retour au monitoring.

Le sixième congrès ordinaire du SELS s'est déroulé ce samedi 18 septembre en présence du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui a magnifié le sens de la responsabilité et de la détermination du SELS.



Il a également évoqué l'importance du dialogue social dans la résolution des crises si lourdes et complexes. Ainsi, il a rendu un hommage aux enseignants pour leur mobilisation et leur engagement sans faille.



Par ailleurs, il fait savoir que les rencontres pour le retour du monitoring signé avec les syndicats de l'enseignement vont démarrer puisque l'autorité en charge de cette question a été nommée.