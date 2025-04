65 ans de l'indépendance du Sénégal : Gueye Para lève le voile sur les luttes et sacrifices militaires

Lors de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance sénégalaise, Dakaractu a eu l'honneur d'interviewer Thierno Birahim Guèye, également connu sous le nom de Guèye Para, un témoin privilégié de l'histoire militaire du pays.



Cet ancien Sergent-chef de l'armée sénégalaise, aujourd'hui porte-parole de la Fédération Africaine des Associations des Descendants des Tirailleurs Sénégalais, nous immerge dans un monde alliant honneur, dévouement et une histoire parfois ignorée.







Lors d'une interview exclusive, Guèye Para partage avec nous son parcours remarquable, mentionnant son dévouement, les responsabilités qu'il a assumées au cours des années et sa vision de la progression de l'armée sénégalaise.



« L'armée est un pilier essentiel pour notre pays », déclare-t-il sans ambages, mettant en exergue l'importance capitale qu'elle a eue depuis les combats pour la souveraineté jusqu'à présent.







Le 4 avril, un jour ancré dans le cœur des Sénégalais. Toutefois, pour Guèye Para, il s'agit principalement d'une célébration nationale dédiée à l'armée. Il souligne que l'indépendance du Sénégal est le résultat de la lutte de nos ancêtres et des sacrifices consentis par les tirailleurs sénégalais. « Les militaires qui ont résisté à la colonisation et ont pris part aux pourparlers avec la France méritent d'être salués », dit-il, tout en soulignant les paroles courageuses de Valdiodio Ndiaye : « On devrait normalement nommer la place de l'indépendance place Valdiodio Ndiaye », un hommage dû à un héros resté dans l'ombre.







Il aborde par la suite le rôle de l'armée sénégalaise, une institution fréquemment dévaluée, mais qui jouit d'une renommée loin d'être négligeable, tant sur le plan national qu'international. Depuis 1960, l'histoire de l'armée sénégalaise a été marquée par seize chefs d'état-major successifs, provenant de diverses ethnies et appartenant à différents milieux. Parmi eux figurent le général Amadou Fall, Jean Alfred Diallo, le général Idrissa Fall, Jean Louis Tavares, Birame Diop, Cheikh Wade et Mbaye Cissé, ce dernier occupant actuellement le poste de chef d'état-major.











Une autre dimension essentielle du parcours de Guèye Para est celle des distinctions honorifiques. Honoré à plusieurs reprises pour sa bravoure et son dévouement, il a été nommé par les trois derniers dirigeants du pays. De la décoration de Chevalier de l'Ordre National du Mérite décernée par Abdou Diouf à celle de Chevalier de l'Ordre National du Lion attribuée par Macky Sall, sans oublier les distinctions internationales de l'ONU. « J'ai beaucoup apprécié ces distinctions dans ma vie », avoue-t-il, un sourire rempli d'humilité.







Toutefois, pour ce militaire chevronné, l'un des sujets qui lui sont chers est la reconnaissance des figures marquantes de l'histoire de l'armée sénégalaise. « Ils ont sacrifié leur existence pour ce pays, et pourtant, leurs noms sont hélas délaissés trop fréquemment », se lamente-t-il, plaidant pour une plus grande reconnaissance et honneur envers ces héros qui ont travaillé dans l'anonymat.







Par le biais de cette interview, Guèye Para nous pousse à considérer l'importance de l'armée du Sénégal, les dévouements de ceux qui ont endossé l'uniforme et la nécessité de leur rendre hommage proportionnellement à leur apport à la liberté et à la souveraineté du pays.