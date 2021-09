60ème anniversaire AUF : la science et l’entrepreneuriat, quel impact dans le développement des sociétés africaines...

Pour marquer son 60ème anniversaire, l'Agence Universitaire de la Francophonie a tenu ce mardi un atelier qui s’étalera sur 4 jours à partir de ce jour. Une rencontre en cette première édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique. Pour l’occasion, une formule en présentielle est adoptée avec l'Université POLITEHNICA de Bucarest en Roumanie et en visioconférence partout dans le monde.



L'AUF entend ainsi célébrer la Francophonie scientifique, un concept fédérateur qui conçoit les systèmes éducatifs dans leur ensemble, de l'enseignement primaire jusqu'au doctorat, tout en privilégiant l'ouverture sur le monde socio-économique, et à réaffirmer le rôle moteur des universités dans le développement global des sociétés.



Dans sa mission d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l’AUF agit pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Elle développe un ensemble de projets innovants en faveur d'une francophonie scientifique d'envergure Internationale, d'une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés et du développement de la culture de l'entrepreneuriat.