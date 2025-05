5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies de l’Afrique de l’Ouest: Le PR BDF plaide pour la poursuite de l’engagement en faveur des pauvres et de la justice sociale du Pape François

Ce mardi 6 mai 2025, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture de la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies de l’Afrique de l’Ouest (CERAO), tenue au Grand Théâtre de Dakar. Cet événement majeur, qui se déroule du 5 au 12 mai, rassemble plus de 150 cardinaux, archevêques et évêques issus de 16 pays de la région, témoignant de l’unité et de la coopération au sein de l’Église catholique en Afrique de l’Ouest.

Dans son allocution, le Président Faye a souligné l’importance du dialogue interreligieux et de la collaboration entre les institutions étatiques et religieuses pour promouvoir la paix et le développement durable dans la région. Il a également réaffirmé son engagement envers une gouvernance éthique, transparente et inclusive, en phase avec les aspirations du peuple sénégalais.

Le Président des Conférences épiscopales réunies du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, Monseigneur Paul Abel Mamba, a salué la présence du Chef de l’État, malgré son calendrier chargé, soulignant l’importance de cette marque de considération pour l’Église et ses fidèles.

En effet, les travaux de cette assemblée se pencheront sur les défis auxquels la sous-région et l’Église sont confrontées, notamment les crises migratoires, les conflits armés et les changements climatiques.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a également évoqué le rappel à Dieu du pape François, survenu récemment, rendant hommage à son engagement en faveur des pauvres, des marginalisés et de la justice sociale. Il a souligné l’importance de poursuivre cette mission, en particulier dans le contexte des défis actuels tels que les crises migratoires, les conflits armés et les changements climatiques.

Enfin, le Chef de l’État a annoncé la transformation de la Direction des affaires religieuses en Délégation générale des affaires religieuses, afin de mieux accompagner les communautés religieuses dans l’exercice de leur culte et de promouvoir l’équité religieuse dans l’intervention de l’État.

Cette assemblée plénière de la CERAO, placée sous le thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l’Ouest », constitue une étape importante dans le renforcement des relations entre l’État sénégalais et les institutions religieuses. Ils s’achèveront par une messe solennelle au sanctuaire marial de Popenguine, le dimanche 12 mai.