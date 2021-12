50ème anniversaire d'indépendance : Les Émirats Arabes Unis magnifient leur rapport avec le Sénégal et s'engagent à soutenir les efforts de développement.

À l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la fête de leur indépendance nationale, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Dakar, s'est acquitté de la vieille tradition en célébrant cette fête à Dakar. À l'occasion d'un dîner offert aux différents corps diplomatiques et autorités résidant au Sénégal, son Excellence Sultan Al Harbi a magnifié l'état de coopération entre les Émirats Arabes Unis et le Sénégal.



"En cette heureuse occasion je tiens à magnifier ici l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République des Émirats Arabes Unis et la République du Sénégal. En effet, nos deux pays entretiennent des relations historiques fortes et en perpétuelle croissance qui se traduisent par la multiplication des contrats économiques, l'intensification des échanges commerciaux et les contacts réguliers dont le dernier est la visite du président de la République Macky Sall en octobre dernier aux Émirats Arabes Unis".



Par ailleurs, l'ambassadeur a souligné que le Sénégal reste aujourd'hui le premier partenaire stratégique des Émirats Arabes Unis en Afrique. Il n'a pas également manqué de réitérer leur engagement sans faille pour accompagner les efforts de développement économique du Sénégal. "Les Émirats Arabes Unis considèrent le Sénégal comme le partenaire stratégique de premier plan en Afrique et ils ont clairement affiché leur engagement à soutenir le efforts de développement économique et social du pays ami. À ce jour, les deux pays sont liés par 25 accords et mémorandum d'entente en vigueur, représentant un cadre juridique solide et diversifié pour booster les relations économiques qui se sont considérablement renforcés ces deux dernières années avec le projet de construction du port de Ndayane pour un investissement global de plus d'un milliard de dollars américains. Ce qui constitue à ce jour le plus grand projet portuaire de Dp World en Afrique et le plus important investissement privé dans l'histoire du Sénégal. En outre, des partenariats sont en train d'être débutés entre nos deux pays dans le domaine de l'habitat et de la pêche", a précisé son Excellence Sultan Al Harbi...