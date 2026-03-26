Kaolack - Favoritisme dans le secteur de la ferraille : le président des exportateurs de métal du Sénégal dans tous ses états


Kaolack - Favoritisme dans le secteur de la ferraille : le président des exportateurs de métal du Sénégal dans tous ses états
Serigne Momar Sokhna, président des exportateurs de métal du Sénégal et président de la coopérative des ferrailleurs de Kaolack a dénoncé ce mardi, ce qu’il qualifie de « favoritisme » dans l’achat et la vente de la fonte. Selon lui, depuis un an, il y’a un arrêté ministériel qui interdit aux acteurs d’exporter directement la fonte. « L’arrêté stipule que toute la ferraille collectée doit être acheminée à l’usine. Nous estimons que c’est une mauvaise idée. Avec cette mesure, l’usine prend juste ce qu’elle peut transformer, le reste, elle le revend  aux exportateurs. C’est un aller-retour qui n’a pas de sens et qui crée un blocage du secteur car il y’a un monopole de la ferraille »
 
À l’en croire, cette situation ne respecte pas le protocole et les règles qui régissent le secteur de la ferraille et impacte négativement le travail des ferrailleurs. « Les exportateurs doivent acheter directement la fonte auprès des ferrailleurs du Sénégal à partir des dépôts et les exporter directement à l'étranger sans intermédiaire, c’est cela que le décret de 2016 a dit. Le fournisseur vendait directement la fonte à l’exportateur, sans intermédiaire. Mais cette situation montre à suffisance qu’au Sénégal, les industriels sont mieux protégés au détriment des exportateurs. Or, les industriels à eux seuls, ne peuvent pas développer le secteur. La fonte pour les exportateurs et la transformation de la ferraille pour les industriels. Les décrets d’application doivent être respectés », a ajouté le président des exportateurs métal du Sénégal.
 
 
En ce qui concerne le prix de la fonte, Serigne Momar Sokhna de déclarer que « c’est un prix fixe. Mais elle (l’usine) appliquait une différence de prix pour les clients. J’invite les responsables à corriger cette injustice, de même que les autorités du ministère du commerce », a-t-il conclu.
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Jeudi 26 Mars 2026
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