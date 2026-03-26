Libertés et démocratie : « Ousmane Sonko risque de s’auto-effacer lui-même » ( Badara Gadiaga)

Le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas mâché ses mots sur les antennes de la TFM lors de l’émission « Faram Faccee ». Dans une sortie remarquée, il a dressé un portrait sévère du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il n’hésite pas à qualifier d’« apprenti dictateur ».



Il considère que la trajectoire politique du leader de Pastef porte en elle les germes de sa propre perte. Selon lui, l’homme qui se posait en pourfendeur du système et en voix des sans-voix emprunte désormais les chemins qu’il a lui-même jadis dénoncés. Une dérive qui, à ses yeux, ne saurait rester sans conséquences.







Sous la casquette d’une analyste politique, Badara Gadiaga va plus loin en formulant un pronostic pour le moins cinglant : Ousmane Sonko, à force de s’écarter de ses idéaux fondateurs, « risque de s’auto-effacer lui-même ». Autrement dit, ce n’est pas tant ses adversaires politiques qui pourraient précipiter sa chute, mais bien ses propres postures et contradictions qui finiraient par l’éroder aux yeux de l’opinion.

