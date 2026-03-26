Tentative de viol à l’école Pikine 23 : une fillette de 7 ans sauvée d’une tentative de viol dans les toilettes de son école

Un drame d’une gravité extrême a été évité de peu à Guédiawaye. Dans le quartier Thione Samb de Wakhinane-Nimzatt, une fillette de 7 ans a échappé aux pires sévices grâce à l’intervention courageuse de riverains, après avoir été agressée dans l’enceinte même de son école.



D’après les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, les faits se sont déroulés lundi matin à l’école primaire Pikine 23, où la petite W. Sarr, élève en classe de CI, a été prise pour cible par un homme de 27 ans.



Une attaque brutale dans les toilettes de l’école



Alors que le calme régnait dans l’établissement, l’agresseur, identifié comme E.H. Ndiaye, se serait introduit dans l’enceinte scolaire en franchissant le mur de clôture. Il aurait ensuite traîné de force la fillette jusque dans les latrines, à l’abri des regards.



Selon les témoignages recueillis, il tentait de la déshabiller tout en cherchant à étouffer ses cris en la bâillonnant. Mais la résistance de l’enfant a été farouche.



Dans sa violence, l’individu a infligé des blessures à la victime : ses lèvres ont été lacérées et son oreille ensanglantée après une tentative de ligotage.



L’intervention décisive de riverains



Le pire a été évité grâce à la vigilance de mécaniciens installés à proximité de l’école. Alertés par les cris de la fillette, ils ont immédiatement escaladé le mur pour intervenir.



Ils découvrent alors une scène choquante et parviennent à maîtriser l’agresseur. Très vite, une foule en colère se forme et s’en prend au suspect, qui sera finalement extirpé de la vindicte populaire par les éléments du poste de police de Wakhinane-Nimzatt.



Une école pointée du doigt



Toujours selon L’Observateur, cette affaire relance avec acuité la question de la sécurité dans les établissements scolaires de la banlieue.



Les responsables de l’école Pikine 23 évoquent un environnement à risque : mur de clôture trop bas, proximité de zones de squat fréquentées par des individus marginalisés… autant de facteurs qui transforment l’établissement en véritable « passoire ».



Une procédure judiciaire en cours



La victime a été évacuée à l’hôpital pour des soins et un certificat médical. Quant au suspect, dont l’état mental suscite des interrogations, il est désormais entre les mains de la justice.



Il est poursuivi pour tentative de viol avec violence sur mineure et coups et blessures volontaires. Son déferrement au parquet de Pikine-Guédiawaye est attendu.