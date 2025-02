38ᵉ sommet de l’UA : le président Bassirou Diomaye Faye à Addis-Abeba du 13 au 16 février

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rendra à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 13 au 16 février 2025, pour participer à la 38ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA). Cette édition se tiendra sous le thème : « Année de la justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais de réparations ».



En marge de ce sommet, le chef de l’État prendra part à plusieurs réunions, notamment sur le financement de la santé et le mécanisme africain d’évaluation par les pairs. Il aura également des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues ainsi qu’avec des responsables d’organisations internationales.