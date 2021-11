32ème édition de la convention des droits de l'enfant : L'appel du minitre de la Femme et de la Protection de l'Enfance aux maîtres coraniques et aux mères de famille de Kaffrine.

La 32ème édition de l'anniversaire de la convention des droits de l'enfant a trouvé le minitre de la Femme, de la Famille, de la Protection de l'Enfance et du Genre à Kaffrine.



Ndèye Saly Diop Dieng a profité de cette journée pour s'adresser aux mères de famille et aux maîtres coraniques, sachant que Kaffrine est une région qui abrite beaucoup de daara. C'est pourquoi, elle a lancé un vibrant hommage à la population qu'elle conscientise sur la précarité de vie et d'apprentissage de leurs enfants qu'ils envoient à Dakar dans les écoles coraniques peu orthodoxes.



"L'avenir d'un pays, c'est les enfants. C'est pourquoi j'interpelle les populations de la région de Kaffrine et plus précisément les maîtres coraniques. Les Kaffrinois ont une part de responsabilité sur la situation des enfants de la rue à Dakar. Kaffrine est une région de religion et d'apprentissage du Coran. C'est pourquoi j'interpelle les mères de famille sur cette situation. Je les invite à maintenir leurs enfants dans les maisons au lieu de les envoyer à Dakar pour étudier et vivre dans la précarité. Les daara c'est dans les villages et non dans les villes", lancera le ministre devant un parterre de femmes venues répondre à son appel dans le cadre de ses tournées dans le pays et plus précisément à l'étape de la région de Kaffrine.