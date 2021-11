2ème édition du Grand Carnaval de Dakar / Le Jaraaf Youssou Ndoye sur la situation du pays : « Réw mi dafa gnoul, il faut que l'on réagisse... »

Dans son discours, à la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Grand Carnaval de Dakar, le Jaraaf Youssou Ndoye a interpellé le ministre de la culture sur la situation « alarmante » du pays et présage même du sang versé dans les jours à venir. « Il est plus que nécessaire d’organiser des journées de Ndawrabine et de Goumbé » accompagnées des rituels ancestraux pour apaiser le pays », a-t-il indiqué.

D’ailleurs, les sages de la Casamance partageraient cette idée car ils ont aussi senti le mal et ont contacté le Jaraaf pour en discuter avec lui, a renchéri Youssou Ndoye.

C'est pourquoi il demande à l’État, par le biais de du Ministre Abdoulaye Diop, de les aider pour qu’ils puissent accomplir ce devoir de protection de la population...