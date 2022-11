29 milliards du Prodac / Mame Mbaye Niang se veut clair : "Aucun rapport ne m'a jamais épinglé!"

Interpellé sur l'affaire des 29 milliards du Prodac, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, n'a pas hésité à donner des explications sur ce scandale financier. Le ministre dira qu'il n'y a aucun rapport de l'IGE qui l'épingle. "Il ne faut jamais dire des choses dont on a aucune preuve matérielle. En tout cas, moi, tout ce que je dis, j'ai les preuves en poche... Cette affaire a été écrite par des journalistes et ils ont été tous condamnés pour diffamation", mentionne-t-il.