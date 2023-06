23 juin : Le F24 en appelle à la couleur blanche comme signe de ralliement

Pour la célébration du 23 juin 2023, le mouvement F24 invite les populations à porter la couleur blanche pour manifester dans la paix. Pour dénoncer la coupure du signal de Walfadjri, le blocus devant la maison de Ousmane Sonko, l’emprisonnement de journalistes et d’autres détenus dits « politiques », le F24, par la voix de son coordonnateur Mamadou Mbodj, a fait face à la presse ce matin. Le mouvement des forces citoyennes et politiques appelle à se souvenir de cette date historique qu’est le 23 juin et qui a constitué un pas remarquable dans la marche vers la vitalité de la démocratie au Sénégal. Le F24 invite à une synergie avec la coordination des patrons de presse pour célébrer dans la communion des cœurs cette date mémorable sous les couleurs de la paix.