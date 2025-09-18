23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire

Vingt-trois ans après le naufrage du Bateau le Joola, survenu au large des côtes gambiennes et ayant coûté la vie à plus de 1 800 personnes, les familles des victimes ne désarment pas.

À l'approche de la commémoration de cette tragédie, prévue le 26 septembre prochain, elles ont organisé une conférence de presse ce jeudi 18 septembre à Dakar pour renouveler leur appel à la justice et à la mémoire.



Dans leur déclaration, le Comité d’initiative pour l’érection du mémorial-musée Le Joola a dénoncé « l’impunité organisée » autour de cette affaire. Il rappelle que le rapport de la Commission technique, dirigée par le Professeur Seydou Madani Sy, avait mis en lumière de graves manquements au sein de la chaîne de commandement militaire et administrative. Malgré cela, le dossier a été classé sans suite par le procureur, invoquant la disparition du commandant du navire.



Pour les familles des victimes, cette justification ne tient plus. « Il est temps que l’État du Sénégal assume ses responsabilités et poursuive les vrais responsables », ont-elles martelé.



Le renflouement du navire, une exigence morale



Au cœur des revendications figure également le renflouement de l’épave du bateau, toujours immergée dans les eaux gambiennes. Pour les familles, il s’agit d’un devoir de mémoire et de justice sociale. « Ce n’est pas qu’un symbole : c’est un acte fort de respect envers les disparus et leurs proches », a souligné Samsidine Aïdara, porte-parole du Comité d'Initiative pour l'érection du Mémorial Musée le "Joola".