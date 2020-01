21e édition Gamou Diacksao (Tivaouane) : Paix et Cohésion sociale, l'exemple de Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh.

Situé à moins de quinze kilomètres de la sainte ville de Tivaouane, le village de Fass Diacksao a été fondé en 1904 par El Hadj Malick Sy. En prélude à la 21 ème édition de ce Gamou annuel, le marabout Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh a fait face à la presse pour lancer un appel à l'autorité etatique. Un seul forage (1983) dont la durée est de 30 ans, polarise les 38 villages de cette localité; le poste de santé de Diacksao qui ne dispose toujours pas de sage femme est géré par un infirmier chef de poste. Aussi, faute d'ambulance, les femmes parcourent des kilomètres souvent dans des conditions difficiles pour aller accoucher à Mékhé ou à Pire. Tels sont entre autres les problèmes auxquels font face les populations de Diacksao.

Un Khadara est prévu la nuit du vendredi 7 février, veille de l'événement. Le lendemain, il y aura des récitals de Coran, une journée de consultations gratuites et de don de sang. Serigne Mountakha Mbacké est le parrain de cette présente spéciale édition dont le thème est "L'unité".

Rappelons que Diacksao a été du vivant de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le théâtre d'un havre de stabilité et de paix pour le Sénégal puisque plusieurs tensions sociales y ont trouvé solution.

La particularité de cette édition spéciale dédiée à la famille de Mame Cheikh Ahmadou Bamba, à travers la personne morale du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, au delà des relations séculaires qui existent entre les deux familles, est la preuve tangible de l'excellence des relations entre les confréries Tidianes et Mourides. Tout comme elle est en parfate adéquation avec le thème de cette 21 ème édition, "L'Unité".

Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh a prié pour que le pays soit épargné de toute forme de violence ou de dérive que d’autres pays connaissent. Mais également pour que la prospérité, l’émergence et le développement durable souhaités par nos autorités soient une réalité pour le Sénégal au bénéfice de tous.