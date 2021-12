20ème anniversaire du réseau U-IMCEC : Zahra Iyane Thiam félicite les efforts fournis et promet de veiller au renforcement des services pour mieux soutenir les femmes.

La cérémonie de lancement des journées culturelles de l’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et de Crédit, célébrant les 20 ans d’anniversaire de cet instrument de la microfinance, s’est tenue hier mardi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose sous la présidence du ministre Zahra Iyane Thiam.



Parti de Dakar à ses débuts pour gagner Thiès, la structure s’est démultipliée et couvre à présent tout le pays.



Ces résultats obtenus et célébrés par la ministre traduisent les années d’expérience, de dur labeur pour aider les femmes et les enfants par le biais de programmes d’appui à l’autonomisation des femmes. D’ailleurs, elle a promis de veiller au renforcement des services pour mieux soutenir les femmes...