20ème anniversaire du décès de Léopold Sédar Senghor : Le vibrant hommage des socialistes.

20 décembre 2001, 20 Décembre 2021, il y a exactement 20 ans jour pour jour que le premier président sénégalais, premier africain agrégé de grammaire, poète, ministre sous la IVe République en France, et membre de l’Académie française, tournait le dos au monde des vivants. Son œuvre politique et son héritage littéraire connus aujourd'hui dans le monde entier fait encore l’honneur et la fierté du peuple sénégalais.



C’est au cimetière chrétien de Bel air à Dakar que famille, amis, leaders politiques de différentes obédiences ainsi que militants du parti socialiste dont il fut leader se sont retrouvés ce matin pour lui rendre un hommage.



Une occasion pour le représentant de l’actuel secrétaire général du Parti socialiste PS, Aminata Mbengue Ndiaye, et pour Mar Diouf ancien chef de cabinet de feu le président Léopold Sédar Senghor, de renouveler leur attachement et saluer la grandeur qu’incarnait le disparu. « Un homme aux idées éternelles et dont l’œuvre politique ne cesse de nous interpeller dans un monde en constante mutation », des propos tenus de manière unanime pour qualifier feu le président Senghor.



Dans le même sillage, le député-maire Jean Baptiste Diouf a confié : « Il nous a menés à l’indépendance par la voie passive, par la diplomatie. Sans armes, ni fautes, il nous a appris la sagesse, la doctrine du savoir, et la cohésion sociale. »



Cette journée d’hommage est également le lieu pour Hourèye Dia Fall Sall de lancer un message à l’endroit de la jeunesse qui, selon elle, doit prendre exemple sur le président Senghor « La jeunesse doit aller visiter ses œuvres et suivre ses pas », a-t-elle terminé...