2024 - Choix porté sur Abdoulaye Diagne comme coordinateur national du pôle parrainage de Benno - Le collectif des Meer - Universitaires salue et parle de défi lancé aux jeunes

Le Collectif des MEER universitaires vient officiellement de se prononcer sur le choix porté par le Président Macky Sall sur le coordonnateur du MEER-National pour diriger le pôle national du parrainage de la coalition Benno Bokk Yaakar en perspective de la présidentielle de 2024. Dans un document parvenu à Dakaractu, la structure salue la décision avant d’exprimer sa profonde gratitude au patron de la coalition présidentielle pour la confiance placée en la jeunesse.

« Le collectif et l'ensemble de ses militants saluent cette décision stratégique qui témoigne de la confiance accordée à Abdoulaye Diagne et plus généralement à la jeunesse de par leur engagement envers la coalition. Le collectif et l'ensemble de ses militants sont convaincus que la nomination de l'honorable jeune député renforcera le travail de la coalition et contribuera à son succès. » Le collectif ne manquera pas de saluer, dit-il, « le leadership éclairé du Chef de l’État et sa vision pour l'avenir du Sénégal », non sans marteler son engagement total à faire triompher la coalition Benno Bokk Yaakar en février 2024.