20 000 CAHIERS ET 4 000 BOITES DE CRAIES AUX ECOLES: L’AIBD soulage les élèves de Ziguinchor

Un important lot de fournitures scolaires composé de 20 000 cahiers et 4 000 boites de craies a été remis vendredi par l’Aéroport international Blaise Diagne aux écoles de Ziguinchor, au cours d’une cérémonie qui a eu pour cadre le centre culturel de la ville éponyme. Présidant la cérémonie au nom du Directeur général, Doudou Ka, Dr Kaly Niang, Directeur du Pôle Communication, Marketing et Rse a souligné que ce don entre dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale d’entreprise de l’AIBD qui, depuis sa fusion avec l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) gère tous les aéroports civils du Sénégal.



L'Inspecteur de l'Education et de la Formation de Ziguinchor, Abdourakhmane Diallo a magnifié ce geste de solidarité qui va soulager les parents d’élèves. Il a indiqué que c’est la première fois que les écoles de Ziguinchor reçoivent un don d’une telle envergure.

Pour l’IEF, ce soutien va renforcer la qualité des enseignements qui est un des piliers essentiels auxquels s’appuie le ministère de l’Education pour l’école sénégalaise. Alpha Barry, président de l’association des parents d’élèves a loué le geste de la société dirigée par Doudou Ka. Le président du Collectif des Directeurs d'école, Keba Cissé, a également salué cette action sociale qui intervient au moment où les parents d’élèves sont éprouvés par les difficultés liées à l’acquisition de fournitures pour les élèves.

Dr Niang a aussi indiqué que l’Education est un des socles sur lequel repose le développement de notre société. « Une éducation de qualité est un facteur de développement et de stabilité. C’est pourquoi, conscient de ces enjeux l’Aéroport international Blaise Diagne a décidé, dans le cadre la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), d’accompagner l’école pour un avenir meilleur conformément à sa vision qui est, Bâtir le futur », a déclaré Dr Kaly Niang.



Le Directeur de la communication qui avait à ses côtés le commandant de l’aéroport de Ziguinchor, Mme Khady Thiam Diawara et d’autres responsables de la société a aussi rappelé que depuis le démarrage de ses activités, l’AIBD octroie annuellement un important lot de matériels scolaires aux élèves des communes de Diass et de Keur Mousseu. « Cette année, nous avons décidé d’élargir ce geste de solidarité aux élèves des établissements scolaires des localités disposant d’un aéroport. Ce choix se justifie par la nouvelle orientation que le président de la République, son Excellence, Macky Sall a donnée à l’AIBD SA qui, suite à la fusion avec ADS (Agence des aéroports du Sénégal), a maintenant en charge la gestion de tous les aéroports civils du Sénégal », a-t-il ajouté.