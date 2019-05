17e Edition SIEPA Sénégal 2019 / Salon International sur le pétrole et le gaz : Plus de 500 participants attendus…

SIEPA est un regroupement de toutes les parties prenantes du secteur de l’énergie, y compris les administrations, les ministères, les entreprises publiques et privées, des experts, professeurs et étudiants.



L’édition précédente avait attiré plus de 300 participants à travers le monde. Ainsi, l’objectif de cette prochaine édition est d’atteindre 500 participants locaux et internationaux, issus du Sénégal, de l’Afrique de l’ouest et du monde qui se déroulera du 11 au 12 juin 2019 au niveau de l’hôtel King Fahd Palace à Dakar.



La conférence SIEPA servira de plateforme internationale de discussion pour débattre du développement régional des industries de l’énergie et du pétrole dans le but de permettre aux personnes de tirer pleinement partie des ressources naturelles du pays.



À en croire, Moussa Faye, le directeur de AME Trade Sénégal, pour les entreprises déjà inscrites, il s’agit : de Pétrosen, la SAR, Oryx Énergie, la commission de régulation du secteur de l’électricité, Ora Bank, etc...



Cette rencontre permettra aussi aux sociétés leaders du secteur de l’énergie et du pétrole de bénéficier d’un riche espace d’exposition de (02) deux jours de leur savoir-faire technologique et humain.