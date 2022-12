10ème journée Ligue 1 : Le leader Guédiawaye surprend Teungueth FC à domicile, et conserve la tête du classement

Après une belle victoire signée contre le Casa Sport, Teungueth FC a été freiné dans sa progression par une belle équipe du Guédiawaye FC, ce lundi, sur la pelouse des rufisquois.Devant leurs supporters, au stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC a été nettement dominé et battu (2-0) sur des buts inscrits par Ismaïla Cissé (35e) et Assane Diatta (46e).Il faut dire que tout s’est joué au cours de la première période durant laquelle les Crabes ont littéralement assommé l’équipe de Mbaye Badji qui a pris l’eau de toutes parts.Apathiques et incapables de trouver la faille dans la défense du leader de la Ligue 1, les rufisquois ont raté une belle occasion de rejoindre le peloton de tête.GFC reste donc en tête du classement avec 20 pts, à égalité avec le deuxième, le Casa Sport vainqueur du Jaraaf (1-0.) Les Diambars ferment le podium avec 18 pts à la suite de leur large succès ce lundi, face au CNEPS de thiès...