[🔴 DIRECT / DUPLEX ] Assemblée - Révision constitution : les députés convoqués, la rue sous tension

L’Assemblée nationale s’apprête à vivre une journée décisive avec l’examen des projets de révision de la Constitution. Tandis que les députés sont convoqués en séance plénière, un important dispositif sécuritaire encadre les abords du Parlement, où la mobilisation de plusieurs acteurs de la société civile et de formations politiques fait monter la tension. Suivez en direct, minute par minute, les temps forts de cette journée aux enjeux politiques majeurs.