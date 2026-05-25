‎Tabaski/Kolda : Mme Gnagna Fall Ba habille plus de mille enfants et adultes issus de couches vulnérables...

‎À Kolda, Mme Gnagna Fall Ba habille plus de mille enfants, des femmes et des hommes issus de couches vulnérables. Ainsi, elle vient d'enlever une épine aux pieds de ces familles en ces temps de crise économique. Dans cette dynamique, Mme Ba qui est dans le social depuis plus de 50 ans, soutient inscrire son action dans le respect des préceptes de l'Islam.

C'est pourquoi, à chaque fête de Korité ou de Tabaski sa demeure est prise d'assaut par les enfants venant de tous les quartiers de Kolda. D'ailleurs, elle précise qu'il n'y a pas plus important que de rendre le sourire aux enfants.

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‎Et la bienfaitrice Gnagna Fall Ba d'ajouter : " je rends grâce à Dieu de m'avoir prêté encore fortune pour assister à la fête de la Tabaski sous le signe de la solidarité. À ce titre, je suis heureuse de redonner le sourire et la joie à ces enfants. Comme il est écrit dans le Coran, il faut aider et aimer son prochain sans limites. D'ailleurs, tant que le Tout Puissant me prêtera la santé, je continuerai à œuvrer pour le bien-être des enfants issus de couches vulnérables..."