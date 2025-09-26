‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) : "Je demande ma réintégration dans mon poste...J'ai été démis injustement!"

‎Toumany Camara, le coordonnateur des handicapés républicains continue de demander sa réintégration à la primature. Ainsi, il précise qu'il a été démis de son poste pour son appartenance politique malgré son handicap visuel. Et cette situation perdure depuis plus d'un an. D'ailleurs, il estime qu'il vit la galère et ne peut faire face à ses obligations de père de famille. Pour rappel, Toumany soutient qu'il est un aveugle qui a besoin d'aide et surtout couvert par la loi d'orientation sociale.

‎"Je réclame le décret d'application des personnes vivant avec handicap dans l'immédiat. En ce sens, la loi d'orientation sociale dit qu'il faut prendre en compte les personnes vivant avec handicap. D'ailleurs, cette loi votée en 2010 sous l'ère Wade à été instituée pour des raisons d'équité et d'inclusion sociale..."