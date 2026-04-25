‎Daaka de Médina Gounass : le Pr Moussa Baldé conduit la délégation de l'Apr et sollicite des prières pour Macky Sall...

‎Le Pr Moussa Baldé (PCD/Kolda) a conduit la délégation de l'Apr et du président Macky Sall au daaka de la cité religieuse de l'édition 2026. Ainsi, reçu par le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, la délégation a recueilli des prières pour la réussite de Macky Sall au poste de SG, pour la paix du pays et de l'ensemble des fidèles.

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‎Le Pr Moussa Baldé est accompagné dans sa délégation par Hamidou Hanne, Aliou Dembourou Sow, Ibrahima Diawadou Barry, Massiring Touré et Abdoulaye Daouda Diallo.

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‎Pour rappel, le Daaka est une retraite spirituelle de dix jours dans la brousse pour louer Allah (Swt) sans être en contact avec le monde extérieur. Mais aussi, les fidèles y récitent abondamment le Coran pour demander pardon et recueillir des bénédictions.