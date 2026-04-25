‎Daaka de Médina Gounass : le Pr Moussa Baldé conduit la délégation de l'Apr et sollicite des prières pour Macky Sall...

Le Pr Moussa Baldé (PCD/Kolda) a conduit la délégation de l'Apr et du président Macky Sall au daaka de la cité religieuse de l'édition 2026. Ainsi, reçu par le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, la délégation a recueilli des prières pour la réussite de Macky Sall au poste de SG, pour la paix du pays et de l'ensemble des fidèles.
Le Pr Moussa Baldé est accompagné dans sa délégation par Hamidou Hanne, Aliou Dembourou Sow, Ibrahima Diawadou Barry, Massiring Touré et Abdoulaye Daouda Diallo.
Pour rappel, le Daaka est une retraite spirituelle de dix jours dans la brousse pour louer Allah (Swt) sans être en contact avec le monde extérieur. Mais aussi, les fidèles y récitent abondamment le Coran pour demander pardon et recueillir des bénédictions.
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