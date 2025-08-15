‎Accident de la circulation à Sinthiang Koundara (Vélingara) : un camion de marchandises tue un étranger...


‎Accident de la circulation à Sinthiang Koundara (Vélingara) : un camion de marchandises tue un étranger...
‎Un camion transportant des marchandises a tué un individu et fait 3 blessés vers 16 heures à hauteur de Sinthiang Koundara. D'après nos sources, il s'agit d'un camion transportant des marchandises en provenance de Tambacounda qui est entré en collision avec un camion-grue en provenance de Sédhiou, à bord duquel se trouvait un ressortissant chinois âgé de 58 ans qui y perdra la vie. 
‎Dans cette dynamique, les blessés ont été évacués au centre de santé de Vélingara tandis que le corps de la victime a été déposé à la morge du centre de santé de Médina Gounass.
Autres articles
Vendredi 15 Août 2025
Madou Diallo



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine

Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine - 15/08/2025

Fatick : 18 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS, dissimulés dans des sacs de maïs

Fatick : 18 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS, dissimulés dans des sacs de maïs - 15/08/2025

Diplomatie : Le président de la Sierra Leone et de la CEDEAO, Julius Maada Bio, en visite de travail au Sénégal

Diplomatie : Le président de la Sierra Leone et de la CEDEAO, Julius Maada Bio, en visite de travail au Sénégal - 15/08/2025

Lutte contre l’immigration irrégulière : Ces mesures des USA applicables au Sénégal

Lutte contre l’immigration irrégulière : Ces mesures des USA applicables au Sénégal - 15/08/2025

Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale

Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale - 15/08/2025

Nécrologie : Décès du Pr Abdou Salam Fall, sociologue et directeur de recherche à l’IFAN

Nécrologie : Décès du Pr Abdou Salam Fall, sociologue et directeur de recherche à l’IFAN - 15/08/2025

[Contribution] Magal de Touba : Quand le marketing s’invite au cœur d’un rendez-vous spirituel

[Contribution] Magal de Touba : Quand le marketing s’invite au cœur d’un rendez-vous spirituel - 15/08/2025

Trafic de migrants à Kédougou : Arrestation d’un homme pour proxénétisme à Kharakhéna

Trafic de migrants à Kédougou : Arrestation d’un homme pour proxénétisme à Kharakhéna - 15/08/2025

Magal Touba 2025 : « 647 interventions pour 1236 victimes dont 30 décédées…313 accidents de la circulation » ( Sapeurs Pompiers)

Magal Touba 2025 : « 647 interventions pour 1236 victimes dont 30 décédées…313 accidents de la circulation » ( Sapeurs Pompiers) - 15/08/2025

MAGAL 2025-Haro contre les futilités / Cheikh Abdou Ahad Gaïndé Fatma promet de retirer en 2026 les accréditations à certains médias

MAGAL 2025-Haro contre les futilités / Cheikh Abdou Ahad Gaïndé Fatma promet de retirer en 2026 les accréditations à certains médias - 14/08/2025

Le Mali dénonce un plan de déstabilisation, un Français arrêté

Le Mali dénonce un plan de déstabilisation, un Français arrêté - 14/08/2025

Drame à Kaolack : deux enfants talibés meurent noyés dans un marigot à Niolanéme

Drame à Kaolack : deux enfants talibés meurent noyés dans un marigot à Niolanéme - 14/08/2025

Liberté de la presse au Sénégal : Le rapport négatif du département d’État américain sur les droits de l’homme et du travail

Liberté de la presse au Sénégal : Le rapport négatif du département d’État américain sur les droits de l’homme et du travail - 14/08/2025

Situation des droits de l'homme au Sénégal : Malgré les efforts gouvernementaux, des traitements inhumains et dégradants persistent (Rapport)

Situation des droits de l'homme au Sénégal : Malgré les efforts gouvernementaux, des traitements inhumains et dégradants persistent (Rapport) - 14/08/2025

Ziguinchor : les 10 agents municipaux arrêtés dans l’affaire de la démolition, remis en liberté

Ziguinchor : les 10 agents municipaux arrêtés dans l’affaire de la démolition, remis en liberté - 14/08/2025

Magal 2025 / 21 morts, bilan provisoire et officiel décline par les sapeurs-pompiers

Magal 2025 / 21 morts, bilan provisoire et officiel décline par les sapeurs-pompiers - 14/08/2025

‎KOLDA : Khady Baldé, auteure de

‎KOLDA : Khady Baldé, auteure de "BATTANTE, libère toi", présentée comme modèle aux jeunes filles leaders du CCA... - 14/08/2025

Proxénétisme et débauche à Ouakam : quatre femmes arrêtées par la SU

Proxénétisme et débauche à Ouakam : quatre femmes arrêtées par la SU - 13/08/2025

Affaire foncière à Nguékhokh : le tribunal ordonne la démolition de parcelles de 1 200 m² clôturées sur un site d’un hectare

Affaire foncière à Nguékhokh : le tribunal ordonne la démolition de parcelles de 1 200 m² clôturées sur un site d’un hectare - 13/08/2025

Ville de Dakar : le maire victime d’usurpation d’identité !

Ville de Dakar : le maire victime d’usurpation d’identité ! - 13/08/2025

Magal 2025 : Les voeux du chef de l'État BDF à l'endroit de la communauté Mouride

Magal 2025 : Les voeux du chef de l'État BDF à l'endroit de la communauté Mouride - 13/08/2025

Jour du Magal 2025 – Serigne Mouhamed Bachir Mbacké évoque le 18 Safar et invite l’État à rester à l’écoute des populations

Jour du Magal 2025 – Serigne Mouhamed Bachir Mbacké évoque le 18 Safar et invite l’État à rester à l’écoute des populations - 13/08/2025

Contrôle sanitaire des aliments en Afrique : Neuf laboratoires au Sénégal, le Burkina Faso et le Niger ciblés

Contrôle sanitaire des aliments en Afrique : Neuf laboratoires au Sénégal, le Burkina Faso et le Niger ciblés - 13/08/2025

Affaire de destruction de biens appartenant à autrui à Ziguinchor : le maire Djibril Sonko convoqué ce jeudi

Affaire de destruction de biens appartenant à autrui à Ziguinchor : le maire Djibril Sonko convoqué ce jeudi - 13/08/2025

Démolition controversée à Ziguinchor : Dix agents municipaux toujours en garde à vue, le maire convoqué

Démolition controversée à Ziguinchor : Dix agents municipaux toujours en garde à vue, le maire convoqué - 13/08/2025

Approvisionnement en eau potable : Seneau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue, entre mercredi et jeudi 14 août

Approvisionnement en eau potable : Seneau annonce des perturbations à Dakar et sa banlieue, entre mercredi et jeudi 14 août - 12/08/2025

Coopération sécuritaire : La Police nationale renforce ses liens avec la Chine

Coopération sécuritaire : La Police nationale renforce ses liens avec la Chine - 12/08/2025

Faux actes de naissance : Deux faussaires arrêtés par la Sûreté urbaine

Faux actes de naissance : Deux faussaires arrêtés par la Sûreté urbaine - 12/08/2025

Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue - 12/08/2025

MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba

MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba - 12/08/2025

RSS Syndication