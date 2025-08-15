‎Accident de la circulation à Sinthiang Koundara (Vélingara) : un camion de marchandises tue un étranger...

Un camion transportant des marchandises a tué un individu et fait 3 blessés vers 16 heures à hauteur de Sinthiang Koundara. D'après nos sources, il s'agit d'un camion transportant des marchandises en provenance de Tambacounda qui est entré en collision avec un camion-grue en provenance de Sédhiou, à bord duquel se trouvait un ressortissant chinois âgé de 58 ans qui y perdra la vie.
Dans cette dynamique, les blessés ont été évacués au centre de santé de Vélingara tandis que le corps de la victime a été déposé à la morge du centre de santé de Médina Gounass.
Autres articles
-
Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine
-
Fatick : 18 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS, dissimulés dans des sacs de maïs
-
Diplomatie : Le président de la Sierra Leone et de la CEDEAO, Julius Maada Bio, en visite de travail au Sénégal
-
Lutte contre l’immigration irrégulière : Ces mesures des USA applicables au Sénégal
-
Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale