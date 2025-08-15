‎Accident de la circulation à Sinthiang Koundara (Vélingara) : un camion de marchandises tue un étranger...

‎Un camion transportant des marchandises a tué un individu et fait 3 blessés vers 16 heures à hauteur de Sinthiang Koundara. D'après nos sources, il s'agit d'un camion transportant des marchandises en provenance de Tambacounda qui est entré en collision avec un camion-grue en provenance de Sédhiou, à bord duquel se trouvait un ressortissant chinois âgé de 58 ans qui y perdra la vie.

‎

‎Dans cette dynamique, les blessés ont été évacués au centre de santé de Vélingara tandis que le corps de la victime a été déposé à la morge du centre de santé de Médina Gounass.