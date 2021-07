Présidant l'atelier de validation du plan directeur de l'assainissement du pole urbain de Diamniadio, l'adjointe au gouverneur de la région de Dakar demeure convaincue qu'une fois validé, le document de référence devra prendre en compte certains couacs du passé.



Avec plus de 2000 ha sur lesquels sont implantées plusieurs infrastructures économiques et pouvant accueillir un grand nombre d'habitants, le pole urbain de Diamniadio pourra avec 95 milliards qui devront être dégagés, bénéficier d'un système d'assainissement prenant en compte les aspects économiques et environnementaux. " Dès que le document sera validé, l’État du Sénégal, à travers la direction de l'Onas s'attèlera à la recherche de financement pour une bonne mise en œuvre du projet.



Il faut rappeler que le plan directeur a été élaboré pour avoir un espace intégré et prendre en compte les erreurs du passé", a signifié l'adjointe au gouverneur de Dakar, escomptant une décongestion de la ville de Dakar à travers ce plan vers la future ville économique du Sénégal...