khossanto/Manifestations contre l’arrêté du préfet : au moins deux blessés lors des échauffourées

Suite à la modification et le remplacement de l'arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'œuvre non qualifiée, les populations locales sont massivement sorties ce lundi matin 11 septembre 2023, pour brûler et barrer la route principale. Aucun véhicule en provenance de Kédougou, Saraya, et Sabodala ne peut passer en ce moment. Pour décanter la situation les gendarmes sont intervenus, mais ont malheureusement mal géré la situation qui a fini par dégénéré. De violents affrontements s’en sont suivis avec des tirs de grenades lacrymogènes qui ont occasionné des blessés parmi les jeunes .

Nous y reviendrons