Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires


Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires
Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, s’est rendu ce lundi dans les centres d’enrôlement de Rufisque et de Thiès, dans le cadre de l’audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique. Cette visite de terrain s’inscrit dans le suivi de l’exécution des opérations d’audit déployées sur l’ensemble du territoire national. La mission a permis au Ministre de s’enquérir de l’état d’avancement des opérations, d’échanger avec les équipes mobilisées sur place et d’apprécier l’efficacité du dispositif technique et organisationnel mis en place. Sur place, il a salué la qualité de l’organisation, la fluidité du processus d’enrôlement ainsi que le professionnalisme des équipes déployées, se félicitant du bon déroulement des opérations, qu’il attribue à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et à la performance des outils technologiques utilisés.
 
Le Ministre a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de ses services à prendre en charge, avec diligence, toutes les préoccupations susceptibles d’être soulevées par les agents concernés, dans l’optique de garantir le succès de cette opération stratégique dans les délais impartis. Lancé le 23 juin 2026, le processus d’identification et d’authentification biométriques des agents de l’État se poursuit dans de bonnes conditions à travers le pays. À ce jour, plus de 35 équipes d’auditeurs sont mobilisées sur le terrain, et 10 équipes supplémentaires viendront prochainement renforcer le dispositif afin d’accélérer le rythme des opérations et d’assurer une couverture optimale des sites d’audit.
 
Pour rappel, cet audit physique et biométrique vise à doter l’État d’une base de données fiable, exhaustive et régulièrement actualisée de ses ressources humaines. Il constitue un levier majeur pour une meilleure maîtrise des effectifs, le renforcement de la gouvernance des ressources humaines de l’État et la rationalisation de la masse salariale.
Autres articles
Lundi 20 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU

Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU - 20/07/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye - 20/07/2026

Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye

Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye - 20/07/2026

Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président

Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président - 20/07/2026

Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre

Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre - 20/07/2026

Mali: les jihadistes du Jnim exécutent des soldats maliens prisonniers

Mali: les jihadistes du Jnim exécutent des soldats maliens prisonniers - 20/07/2026

Nouveau parti présidentiel : Serigne Gueye Diop et le SEME dévoilent les contours idéologiques du projet de Diomaye Faye

Nouveau parti présidentiel : Serigne Gueye Diop et le SEME dévoilent les contours idéologiques du projet de Diomaye Faye - 20/07/2026

Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré)

Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré) - 20/07/2026

Thiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique

Thiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique - 20/07/2026

Quand Karpowership transforme le sport en levier d’impact social à Gorée

Quand Karpowership transforme le sport en levier d’impact social à Gorée - 20/07/2026

Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement

Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement - 20/07/2026

Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer

Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer - 20/07/2026

Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés

Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés - 20/07/2026

Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature »

Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature » - 20/07/2026

Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally Gano : les analyses ADN fragilisent la nouvelle version du principal suspect

Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally Gano : les analyses ADN fragilisent la nouvelle version du principal suspect - 20/07/2026

Paris en ligne : la DSC traque des milliards présumés dissimulés dans des circuits de paiement occultes

Paris en ligne : la DSC traque des milliards présumés dissimulés dans des circuits de paiement occultes - 20/07/2026

Proximité avec Bassirou Diomaye Faye : Capitaine Touré, Abdoulaye Niane et Ndèye Fatou Mbodj se positionnent

Proximité avec Bassirou Diomaye Faye : Capitaine Touré, Abdoulaye Niane et Ndèye Fatou Mbodj se positionnent - 20/07/2026

Thiès : Massamba Diop déclare sa candidature à la commune de Thiès-Nord et réitère son soutien au PR Diomaye

Thiès : Massamba Diop déclare sa candidature à la commune de Thiès-Nord et réitère son soutien au PR Diomaye - 20/07/2026

Affaire Ismaïla Madior Fall et Corruption présumée de 10 millions de FCFA : Cheikh Guèye retrouve la liberté après son placement sous mandat de dépôt

Affaire Ismaïla Madior Fall et Corruption présumée de 10 millions de FCFA : Cheikh Guèye retrouve la liberté après son placement sous mandat de dépôt - 20/07/2026

Macky Sall suite à son entretien avec Diomaye Faye : « Nous avons eu un entretien convivial et constructif »

Macky Sall suite à son entretien avec Diomaye Faye : « Nous avons eu un entretien convivial et constructif » - 20/07/2026

Meeting attaqué à Jaxaay : les trois versions du prévenu qui ont semé le doute au tribunal

Meeting attaqué à Jaxaay : les trois versions du prévenu qui ont semé le doute au tribunal - 20/07/2026

Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille

Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille - 20/07/2026

Affamé après son service, un cuisinier vole 1 500 FCFA pour manger et tombe dans un piège

Affamé après son service, un cuisinier vole 1 500 FCFA pour manger et tombe dans un piège - 20/07/2026

Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo

Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo - 20/07/2026

Mondial 2026: un bilan contrasté entre exploits, polémiques et adieux de joueurs après un tournoi XXL

Mondial 2026: un bilan contrasté entre exploits, polémiques et adieux de joueurs après un tournoi XXL - 20/07/2026

Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu

Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu - 20/07/2026

Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France

Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France - 20/07/2026

Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines

Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines - 20/07/2026

Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef:

Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef: " ma conscience ne me permet plus aujourd'hui de continuer mon parcours au sein du Parti Pastef"( Baye Mbaye Niasse). - 19/07/2026

Entre urgences sociales et querelles politiques / Le diagnostic sévère d’Abdou Khafor Touré: « Les Sénégalais ne mangent pas le calendrier électoral »

Entre urgences sociales et querelles politiques / Le diagnostic sévère d’Abdou Khafor Touré: « Les Sénégalais ne mangent pas le calendrier électoral » - 19/07/2026

RSS Syndication