Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, s’est rendu ce lundi dans les centres d’enrôlement de Rufisque et de Thiès, dans le cadre de l’audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique. Cette visite de terrain s’inscrit dans le suivi de l’exécution des opérations d’audit déployées sur l’ensemble du territoire national. La mission a permis au Ministre de s’enquérir de l’état d’avancement des opérations, d’échanger avec les équipes mobilisées sur place et d’apprécier l’efficacité du dispositif technique et organisationnel mis en place. Sur place, il a salué la qualité de l’organisation, la fluidité du processus d’enrôlement ainsi que le professionnalisme des équipes déployées, se félicitant du bon déroulement des opérations, qu’il attribue à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et à la performance des outils technologiques utilisés.



Le Ministre a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de ses services à prendre en charge, avec diligence, toutes les préoccupations susceptibles d’être soulevées par les agents concernés, dans l’optique de garantir le succès de cette opération stratégique dans les délais impartis. Lancé le 23 juin 2026, le processus d’identification et d’authentification biométriques des agents de l’État se poursuit dans de bonnes conditions à travers le pays. À ce jour, plus de 35 équipes d’auditeurs sont mobilisées sur le terrain, et 10 équipes supplémentaires viendront prochainement renforcer le dispositif afin d’accélérer le rythme des opérations et d’assurer une couverture optimale des sites d’audit.



Pour rappel, cet audit physique et biométrique vise à doter l’État d’une base de données fiable, exhaustive et régulièrement actualisée de ses ressources humaines. Il constitue un levier majeur pour une meilleure maîtrise des effectifs, le renforcement de la gouvernance des ressources humaines de l’État et la rationalisation de la masse salariale.