Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye

Le soutien manifesté par le Sénégal à l’endroit de Macky Sall candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU continue d’alimenter le débat public. L’analyste politique Yoro Dia a réagi avec enthousiasme à l’annonce du soutien officiel du président Bassirou Diomaye Faye.



Dans un message publié sur X, l’ancien ministre sous Macky Sall a félicité le Chef de l’État pour avoir « pris de la hauteur » en répondant à « l’appel des sirènes de la Grande Histoire » plutôt que de céder à de « petite politique politicienne ».



Il a salué une décision qui, selon lui, permet au président sénégalais de résister au « poison du ressentiment » que le « Demolition Man » aurait instillé dans le pays, une allusion à peine voilée aux tensions qui traversent la scène politique nationale ces derniers mois.