Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye

Le Parti PACTE Siggil Sa Rew a officiellement annoncé son ralliement à la mouvance présidentielle conduite par Bassirou Diomaye Faye. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le président de la formation, Made Codé Ndiaye, a indiqué que le Bureau Exécutif National du parti a acté cette décision, qu’il présente comme la continuité logique de la ligne adoptée depuis la création de PACTE.







Selon le communiqué, cette orientation s’inscrit dans un soutien constant au « régime de la troisième alternance », que le parti considère comme porteur de l’espoir d’un Sénégal renouvelé et souverain. Made Codé Ndiaye a rappelé que sa formation avait, dès les premières heures des tensions internes ayant secoué Pastef, plaidé pour une résolution apaisée afin de préserver le duo exécutif plébiscité par les Sénégalais lors de la dernière élection présidentielle.







Le président de PACTE a justifié ce ralliement par la nouvelle configuration politique en cours de structuration, qu’il qualifie de « décision légitime » du chef de l’État visant à consolider sa base politique. Il affirme que son parti reste fidèle à une ligne plaçant la stabilité des institutions et l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes.







Made Codé Ndiaye a également salué le bilan du président Faye, évoquant une stabilité politique et institutionnelle qu’il juge précieuse, ainsi que des efforts engagés en matière de redressement économique, de renforcement des filets sociaux et de gouvernance. Pour le président de PACTE, ces avancées traduisent une volonté sincère de répondre aux attentes des ménages et de protéger l’avenir de la jeunesse sénégalaise.







En rejoignant cette dynamique, PACTE Siggil Sa Rew met, selon ses termes, son ancrage et l’énergie de ses militants au service d’un « grand rassemblement pour la patrie », avec pour objectif de consolider les acquis, renforcer la souveraineté économique et promouvoir la cohésion sociale. Made Codé Ndiaye a conclu son adresse par un appel solennel aux forces vives de la Nation à dépasser les divisions et à s’unir autour de la stabilité de la République.

