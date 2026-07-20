Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU

L’ancien président de la République, Macky Sall, a réagi ce lundi au communiqué du Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur qui annonce le soutien officiel du Sénégal à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.



Dans un message de remerciement, il a indiqué avoir pris connaissance de ce communiqué et a exprimé sa reconnaissance envers le président Bassirou Diomaye Faye pour cette décision.



Macky Sall a chaleureusement remercié le Chef de l’État et lui a exprimé sa gratitude pour une décision qu’il a qualifiée d’honorifique à son égard.