Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre

À l'approche du Grand Magal de Touba 2026, Sonatel Orange annonce un important dispositif technique, humain et sociétal destiné à garantir une connectivité optimale aux millions de pèlerins attendus dans la ville sainte. L'opérateur historique annonce son ambition de porter à plus d'un million le nombre de clients éligibles à la Fibre à Touba et dans ses environs d'ici à décembre 2026.



Pour répondre à l'augmentation du trafic durant le Magal, le groupe a réalisé plus de 915 opérations techniques visant à renforcer les capacités de son réseau mobile et fixe, renseigne le communiqué exploité par la rédaction de Dakaractu. Parmi les principales réalisations figurent le déploiement de 27 nouveaux secteurs 5G, la densification des réseaux 3G et 4G, ainsi que l'ouverture de 24 nouvelles plaques Fibre, permettant déjà à près de 300 000 personnes d'accéder au très haut débit.



Dans le cadre de cette extension, Sonatel Orange propose également une offre promotionnelle avec une réduction de 60 % sur les frais d'accès à la Fibre, ramenés à 10 000 FCFA au lieu de 25 000 FCFA. Une offre Internet de 30 Mbps à 14 990 FCFA ainsi que des baisses de prix sur les smartphones 4G et 5G complètent ce dispositif.



L'opérateur a également renforcé la couverture 4G+ sur l'autoroute Ila Touba et les principaux axes routiers desservant la cité religieuse. Ce dispositif est soutenu par une amélioration de la résilience énergétique grâce à l'installation de batteries au lithium et à l'optimisation des groupes électrogènes, afin d'assurer la continuité des services même en période de forte affluence.

Pour garantir une meilleure qualité de service, Sonatel mise sur un mix technologique associant la 4G+, la 5G, la Fibre et le Satellite. Ce système, appuyé par des outils d'analyse prédictive et un pilotage en temps réel des infrastructures, permet d'anticiper les pics de trafic, d'intervenir rapidement en cas d'incident et d'optimiser automatiquement les performances du réseau, y compris en cas d'intempéries.

Au-delà des investissements technologiques, Sonatel Orange réaffirme son engagement auprès des organisateurs du Grand Magal. L'entreprise met à leur disposition des liaisons Très Haut Débit pour les retransmissions en direct, des solutions de connectivité dédiées, des forfaits Illimix, des smartphones, des espaces presse équipés en Wi-Fi haut débit ainsi qu'un appui financier destiné à faciliter le travail des médias.

Le groupe poursuit également ses actions de responsabilité sociétale. À Touba, il contribue à l'amélioration des conditions d'accueil des pèlerins par la mise à disposition de 40 bâches à eau, dont une partie destinée au dispositif de gestion des urgences, la distribution de plus de 220 000 bouteilles d'eau en partenariat avec Kirène, la réalisation d'un forage à Madyana avec la Fondation Sonatel et l'OFOR, ainsi qu'un appui à un groupement de femmes œuvrant dans la nutrition infantile et l'entrepreneuriat local.

À travers ces investissements et ces actions de solidarité, Sonatel Orange réaffirme son ambition d'accompagner durablement le développement des territoires et d'offrir aux populations « le meilleur du numérique », tout en assurant une expérience de connectivité fluide, sécurisée et continue durant le Grand Magal 2026.