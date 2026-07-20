Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président


Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président

Le paysage politique du département de Linguère continue d'évoluer. Le maire de la commune de Boulal, Aboubacry Sow, jusque-là membre de l'Alliance pour la République (APR), a officiellement annoncé son adhésion à la coalition Diomaye Président ainsi qu'au futur parti présidentiel.

Cette décision a été rendue publique ce lundi 20 juillet 2026, à l'issue d'une rencontre avec ses militants et sympathisants, quelques jours après son audience avec le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Palais de la République.

Face à sa base politique, l'édile de Boulal a indiqué que lui-même et l'ensemble de ses partisans s'engagent désormais aux côtés de la coalition au pouvoir. Il a d'abord remercié ses militants pour leur fidélité et leur accompagnement tout au long de son parcours politique.

Revenant sur la rencontre avec le Chef de l'État, Aboubacry Sow a expliqué que quatorze des dix-neuf maires du département de Linguère avaient participé à cette démarche. « Nous étions quatorze maires sur les dix-neuf que compte le département de Linguère à avoir pris part à cette démarche. Parmi nous, huit maires sont engagés aux côtés de notre frère et ami, Monsieur Samba Ndiobène Ka. Nous avons donc fait le choix d'accompagner Samba Ndiobène Ka dans sa démarche politique et de rejoindre la coalition Diomaye Président afin d'apporter notre soutien au Président de la République et de contribuer, à notre niveau, à la construction d'un Sénégal nouveau », a-t-il déclaré.

Tout en officialisant son départ de l'APR, le maire de Boulal a tenu à rendre hommage à l'ancien Président de la République, Macky Sall, avec qui il affirme avoir milité durant de nombreuses années. « Nous avons milité pendant de nombreuses années aux côtés du Président Macky Sall. Nous avons défendu son bilan, porté ses projets et travaillé à ses côtés pour le développement de notre pays et de nos collectivités territoriales. Pour ma part, je garde une profonde reconnaissance au Président Macky Sall pour la confiance qu'il m'a accordée », a-t-il souligné.

Aboubacry Sow a insisté sur le fait que son choix politique ne devait pas être interprété comme un reniement.« Notre décision actuelle ne doit donc pas être interprétée comme une démarche de reniement ou d'ingratitude. En politique, les situations évoluent, les responsabilités changent et les hommes sont appelés à faire des choix en fonction de leur vision de l'avenir », a-t-il expliqué. Le maire a également estimé que l'ancien Chef de l'État possède l'expérience et le parcours nécessaires pour prétendre au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Selon Aboubacry Sow, son engagement au sein de la coalition Diomaye Président traduit une volonté d'accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye dans la mise en œuvre de son projet de société et de contribuer au développement du Djoloff.

Il a notamment cité comme priorités les secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'électrification, des infrastructures routières, de l'emploi des jeunes et du développement local.

Le maire de Boulal a également réaffirmé son soutien au ministre-maire de Dahra, Samba Ndiobène Ka, qu'il considère comme l'initiateur de cette démarche politique ayant conduit plusieurs maires du département à rencontrer le Chef de l'État.

Estimant que « le moment est venu de dépasser les clivages et les considérations personnelles pour privilégier l'intérêt général », Aboubacry Sow a confirmé sa participation, avec sa base politique, au congrès annoncé pour le 8 août prochain, marquant ainsi son engagement dans cette nouvelle étape politique.

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Lundi 20 Juillet 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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