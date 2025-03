Ziguinchor : le DG de l’ONAS, Séni DIENE, engage l’entreprise à parachever la construction des ouvrages d’assainissement

Le ton est donné. La construction des ouvrages d’assainissement à Ziguinchor sera bel et bien achevée. La visite du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Monsieur Séni DIENE, à Ziguinchor a débuté par une mise au point sur les ouvrages en suspens. « Nous devons travailler avec un planning hebdomadaire. Il faut tenir des réunions en impliquant toutes les parties prenantes, y compris notre représentant régional. Ce projet dure depuis 2017 », a déclaré le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Séni DIENE, qui était accompagné du Directeur des Études et de la Planification, du Directeur de l’Exploitation et de la Maintenance, Monsieur Blaise FAYE, de la Directrice du Marketing, de la Communication et de l’Innovation (DMCI), Madame Yaye Nafissatou DIOP, ainsi que de plusieurs autres agents et techniciens.



Lors de cette séance, les représentants de l’entreprise ont exposé leurs contraintes. Des échanges ont permis de s’accorder sur plusieurs points, avec comme objectif commun la finalisation de la construction des ouvrages et surtout leur mise en service au profit des populations de la ville de Ziguinchor.



Après cette séance de travail, le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Séni DIENE, s’est rendu à la gouvernance. En l’absence du Gouverneur, son représentant, Monsieur Alphousseyni Bangoura, a reçu la délégation. Le Directeur Général a expliqué le sens et les objectifs de cette visite. « L’ONAS avait un projet de construction d’ouvrages d’assainissement qui n’est pas encore terminé. Nous sommes venus relancer ce projet et dégager des perspectives pour d’autres réalisations, comme la construction d’une station d’épuration et le raccordement d’autres ménages », a indiqué Monsieur Séni DIENE.



Pour sa part, le Représentant du Gouverneur, Monsieur Bangoura, a estimé que cette visite intervenait à point nommé. D’autant plus que la gouvernance assure le suivi des projets et programmes en cours dans la région et dans la commune. « Nous faisons le monitoring des projets et programmes. L’objectif est de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous essayons également de déterminer ce que nous pouvons faire à notre niveau pour faire avancer les projets et programmes », a réagi Monsieur Bangoura.



De la gouvernance, la délégation s’est rendue à la mairie. Sur place, le Directeur Général de l’ONAS a exprimé son engagement à travailler en synergie avec la municipalité afin de trouver des solutions, notamment pour les points critiques sujets aux inondations. « Pour le cas de Boudody, il faut réaliser une déviation facilitant l’évacuation des eaux. Quant à l’École Jean Kandé, il faut reconstruire la route et prévoir une canalisation », a proposé le maire de Ziguinchor, Monsieur Djibril Sonko.



Les travaux d’assainissement des eaux usées de la ville de Ziguinchor, phase prioritaire, portent sur la réalisation d’un réseau d’assainissement et d’une station de traitement des eaux usées. Ces infrastructures s’inscrivent dans le cadre du Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA), qui fait partie du Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM) du Sénégal et couvre la ville de Ziguinchor pour l’assainissement urbain.



Le lot 1 en cours comprend la réalisation de 22 km de réseaux d’eaux usées, la pose de 1 106 branchements domiciliaires, la construction d’une station de pompage et d’un bâtiment d’exploitation. Les travaux sont estimés à 1 909 142 359 FCFA.