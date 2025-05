Ziguinchor : 6 kg de chanvre saisis au pont Tobor, trois trafiquants tombent dans la nasse

Le Poste de Police de Yamatogne a frappé fort dans la lutte contre le trafic de drogue. Entre les 3 et 4 mai 2025, trois (03) individus ont été interpellés pour offre et cession de chanvre indien, à la suite d’une opération de contrôle minutieusement menée à l’entrée de la ville de Ziguinchor, au niveau du pont Tobor.



Le 3 mai, les éléments de la Brigade de recherches ont intercepté un véhicule en provenance de Bignona. Dans la malle arrière, ils ont découvert un sac bleu contenant trois (03) kg de chanvre indien soigneusement enveloppé dans un sachet en ciment. Interrogé, le chauffeur a désigné l’un des passagers comme propriétaire du colis. Ce dernier a rapidement avoué les faits et livré le nom de son complice à qui la drogue devait être remise.



Le lendemain, le 4 mai, les agents ont poursuivi leur opération et intercepté un conducteur de moto Jakarta, également en provenance de Bignona. Il transportait dans un sachet en plastique trois (03) autres kg de chanvre indien.



Les trois individus ont été placés en garde à vue après information du Parquet, tandis que les six (06) kg de chanvre indien saisis ont été mis sous scellés pour les besoins de l’enquête ouverte.