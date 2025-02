Ziarra de Saré Mamady (Kolda) : Éducation islamique, renforcement de la foi, diplomatie religieuse et demande pressante d’électricité au menu des débats

L’éducation en islam, le renforcement de la foi, la diplomatie religieuse et la demande pressante d’électricité ont été au cœur des discussions de la 51e édition de la Ziarra annuelle de Saré Mamady (7-8 février 2025). Cette occasion a été saisie par le Khalife Général de la famille Chérifienne, Chérif Alhaiba Aidara, pour rappeler à de nombreux fidèles l’importance de l’éducation dans une société en perte de repères. Il a également souligné que la cité religieuse a un besoin urgent d’être raccordée au réseau électrique. Il a précisé que des fonds importants avaient été déboursés pour y parvenir, mais que ces efforts sont restés vains jusqu’à présent.



C’est pourquoi, malgré la présence de poteaux électriques, les organisateurs ont dû louer des groupes électrogènes pour assurer l’alimentation en électricité lors de cette Ziarra. Selon lui, compte tenu de l’importance de cet événement, qui revêt une dimension nationale, africaine et internationale, la cité religieuse mérite amplement d’être connectée au réseau électrique.



Le thème de cette année, « L’importance de l’éducation en islam », a pris une dimension particulière dans un contexte de perte des valeurs. Le Khalife Général a salué l’intervention de Mouslim, un jeune de 24 ans, dont la contribution s’inscrit parfaitement dans la cohérence du thème. Il a insisté sur la nécessité de « réorienter les jeunes vers une éducation épanouissante afin de changer les comportements dans une société en déclin ».



Par ailleurs, la question de la diplomatie religieuse a été largement abordée, tout comme le dialogue islamo-chrétien, considéré comme un gage de paix sociale et durable. Devant les autorités présentes, le Khalife a appelé à faciliter le passage des pèlerins venant de Guinée-Bissau pour rejoindre Saré Mamady. Il a rappelé les liens fraternels forts entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, soulignant la nécessité de promouvoir la diplomatie religieuse pour renforcer ces relations.



Comme à l’accoutumée, des prières pour la paix, la stabilité et le développement ont été formulées en faveur du Sénégal, du gouvernement, des pèlerins et de l’ensemble de la Oumma islamique. Il est également important de noter que le Khalife de Saré Mamady a islamisé plus de 300 personnes en Côte d’Ivoire, entre autres actions remarquables.