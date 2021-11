Zahra Iyane Thiam rappelle la classe politique à l'ordre : « Nous avons le devoir de préserver la paix et la stabilité nationales! »

Pour le ministre de la micro finance et de l’économie sociale solidaire, tout acteur politique a l’obligation de préserver la paix et la stabilité nationales ainsi que la démocratie sénégalaise. C’est dans ce sens qu’elle réitère son appel au sens de la responsabilité de tous les acteurs politiques, notamment ceux de l’opposition qui se sont distingués ces derniers jours dans des messages d’appels à la mobilisation citoyenne.



« En tant qu' acteurs politiques, nous devons préserver la démocratie, la paix et la stabilité nationales et j’invite tous les leaders à ce sens de responsabilité », a laissé entendre Zahra Iyane Thiam.



Toutefois, elle se désole du comportement des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui ne veulent pas en réalité aller aux élections. « Nous sommes en perspective d’élections locales et municipales et tout le monde dit que la coalition BBY ne veut pas aller aux élections. Mais ce que nous avons constaté aujourd’hui c’est que c’est l’opposition elle-même qui ne veut pas aller aux élections. Parce que tous les acteurs réunis ont discuté autour d’un dialogue franc et sincère sur différentes questions qui ont été incluses dans le code électoral. Mais l’opposition aujourd’hui semble rejeter tout ce consensus et prend l’entière responsabilité de saboter ses listes électorales », regrette le ministre...