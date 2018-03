ZIARRA DE HIZBUT-TARQUIYAH - Deux véhicules et 300 millions de francs en guise d'aadiya

La résidence Khadim Rassoul sise à Darou Marnane a accueilli, hier dimanche, la ziarra annuelle du Dahira Hizbut-Tarquiyah dédiée au Khalife Général des Mourides.



Pour l'édition 2018, les condisciples de Serigne Atou Diagne ont sorti la grosse artillerie financière. En guise d'aadiya, une somme de 300 millions de francs a été réunie et deux véhicules haut de gamme achetés.



Pour l'occasion, des centaines de membres de la structure créée sous le magistère de Serigne Abdou Lahad Mbacké Khadim Rassoul ont fait le déplacement.



Le Khalife se réjouira de l'acte de dévotion et assurera de sa disponibilité à les accompagner dans les tâches qu'ils se sont assignées et qui se résument à œuvrer pour le Serigne Touba et pour le Mouridisme.