Yor Yorou Yoff / Serigne Modou Maktar dénonce : " Plusieurs secteurs sont bloqués et des entreprises fermées, c'est à cause de la corruption "

La cérémonie du Yor Yorou Yoff a été marquée par le message fort anti corruption lancé par Serigne Modou Mactar Laye à l'endroit de la population Sénégalaise,mais en particulier à la classe politique. À en croire le marabout, aujourd'hui plusieurs secteurs sont bloqués et des entreprises fermées, à cause de la corruption qui règne dans le pays". Le marabout fustige également l'attitude de nos dirigeants qui consiste à changer leur vécu quotidien dès les premiers moments de leur nomination à un quelconque poste". Le Marabout lors de son prêche portant sur la vie et l'œuvre du Mahdi n'a pas manqué d'inviter la jeunesse nationale, les layènes en particulier, à la sérénité et à œuvrer pour la stabilité nationale.