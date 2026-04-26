Assemblée générale du FDR à Thiès : Oumar Sarr dénonce les emprisonnements et les restrictions des libertés au Sénégal

Les membres du Front pour la Défense de la Démocratie et la République (FDR) se sont réunis ce samedi à Thiès, à l'occasion d'une assemblée générale.

À cette occasion, le coordinateur national dudit Front, Oumar Sarr, a dénoncé les emprisonnements qui ont été notés dernièrement au Sénégal. M. Sarr a fustigé le fait que Moustapha Diop, Maodo Malick Mbaye, Farba Ngom etc..., soient toujours emprisonnés. "Ils ont été emprisonnés sans aucun motif parce que tout simplement ce sont des gens de l'opposition, parce que simplement ils ont travaillé avec Macky Sall. Nous devons nous mobiliser parce que tous ces gens là sont des prisonniers politiques", a-t-il lancé.