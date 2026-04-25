Braquages, agressions et vols à main armée: Le secteur du transfert d’argent sous la menace de l’insécurité


Braquages, agressions et vols à main armée: Le secteur du transfert d’argent sous la menace de l’insécurité

L’insécurité gagne inexorablement du terrain dans le secteur du transfert d’argent au Sénégal. Les braquages, agressions et vols à main armée se multiplient, ciblant distributeurs et prestataires qui exercent désormais leur métier dans la crainte. Face à cette situation alarmante, les professionnels du secteur ont décidé de hausser le ton.

 

Réunis en assemblée générale extraordinaire ce samedi, les membres de l’Union des Distributeurs et Prestataires du Sénégal (UDPS) ont affiché leur détermination à parler d’une seule voix pour défendre et protéger leurs activités. Cette mobilisation collective semble traduire un ras-le-bol croissant dans une filière pourtant vitale pour des millions de Sénégalais qui dépendent quotidiennement de ces services pour recevoir et envoyer de l’argent. Aminata Hann, vice-présidente de l’UDPS, a pris la parole au nom des membres pour livrer les différents facteurs bloquants le secteur. 

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Samedi 25 Avril 2026
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