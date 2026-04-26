Tirs au gala de la presse : Trump parle d'un "assassin en puissance" qui voulait tuer

Le président américain, Donald Trump, a estimé que le suspect arrêté pour les coups de feu tirés samedi lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, était un "assassin en puissance".
"Ce n'est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, environ deux heures après l'incident.
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