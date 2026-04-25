SG/ONU : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR/APR) se félicite de l’audition du candidat Macky Sall…

Le RUR et son coordonnateur, le Pr Moussa Baldé saluent avec force et fierté l’audition de Macky Sall, candidat au poste de SG de l’ONU devant les chancelleries, ce 22 avril 22 dernier à New York. Ainsi, le RUR s’est félicité de ce face à face de haute facture via un communiqué de presse parvenu à notre rédaction et que nous vous livrons comme reçu...

Le RUR de l’Alliance Pour la République (APR), a suivi avec une attention soutenue l’audition des candidats au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, tenue à New York le 22 Avril 2026. Ainsi, à l’issue de cette importante étape du processus de sélection, le RUR tient à saluer avec force et fierté la prestation remarquable de son Excellence le Président Macky SALL. Et par la clarté de sa vision, la profondeur de son analyse des enjeux mondiaux et la pertinence de ses propositions, le Président Macky SALL a su incarner, avec hauteur et responsabilité, les exigences d’un multilatéralisme rénové, plus inclusif et plus efficace.

Dans un contexte international marqué par des crises multiples: géopolitiques, climatiques, économiques et sécuritaires, sa parole a porté avec autorité une vision lucide et ambitieuse de la gouvernance mondiale. Son engagement en faveur du dialogue, de la paix, de la justice internationale et du développement durable a été exprimé avec une conviction et une maîtrise qui ont marqué les esprits.

Dans cette lancée, le RUR considère que cette audition a confirmé, avec éclat, la crédibilité et la légitimité de la candidature du Président Macky SALL. Elle a également mis en lumière son expérience éprouvée de chef d’État réformateur, son leadership reconnu à l’échelle africaine et internationale, ainsi que sa capacité à fédérer autour de solutions concrètes face aux défis globaux. Au-delà de la performance individuelle, cette prestation constitue une fierté pour le Sénégal et pour l’Afrique tout entière, dont la voix a été portée avec dignité, compétence et ambition sur la scène internationale.

Le RUR réaffirme, en conséquence, son plein et entier soutien à la candidature de Son Excellence le Président Macky SALL et appelle à une mobilisation accrue des forces vives nationales et africaines en faveur de cette ambition légitime, porteuse d’espoir pour le renforcement du multilatéralisme et la refondation de la gouvernance mondiale.