Tirs au gala de la presse : le suspect comparaîtra lundi devant la justice (autorités américaines)

L'auteur prévoit des tirs au dîner des correspondants de la Maison Blanche comparaîtra lundi devant la justice, ont annoncé samedi les autorités américaines lors d'une conférence de presse.
Il sera inculpé de deux chefs d'accusation : le premier pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et le second pour l'agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse, a précisé la procureure de la capitale américaine, Jeanine Pirro.
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