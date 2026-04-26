Attaque au Mali : La CEDEAO réagit

Dans un communiqué daté du 26 avril 2026 depuis Abuja, la CEDEAO a fermement condamné les attaques terroristes survenues le samedi dans plusieurs localités du Mali. L’organisation régionale a appelé à une mobilisation collective des États, forces de sécurité et populations ouest-africaines pour combattre ce fléau, tout en adressant ses condoléances aux familles des victimes et en réaffirmant sa solidarité avec le peuple et les autorités maliens.