Mali : L'aéroport de Bamako fermé après des attaques coordonnées

​La capitale malienne est en état d'alerte maximale ce mardi. L'armée malienne a confirmé avoir été la cible d'attaques terroristes coordonnées visant plusieurs bases aériennes du pays, y compris des installations stratégiques à Bamako.

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L'aéroport international Modibo Keïta de Bamako est officiellement fermé jusqu'à nouvel ordre.



​Plusieurs vols commerciaux en approche de la capitale ont été contraints de faire demi-tour ou de se dérouter vers des pays voisins.