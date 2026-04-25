Mali : L'aéroport de Bamako fermé après des attaques coordonnées

La capitale malienne est en état d'alerte maximale ce mardi. L'armée malienne a confirmé avoir été la cible d'attaques terroristes coordonnées visant plusieurs bases aériennes du pays, y compris des installations stratégiques à Bamako.
L'aéroport international Modibo Keïta de Bamako est officiellement fermé jusqu'à nouvel ordre.
Plusieurs vols commerciaux en approche de la capitale ont été contraints de faire demi-tour ou de se dérouter vers des pays voisins.
L'aéroport international Modibo Keïta de Bamako est officiellement fermé jusqu'à nouvel ordre.
Plusieurs vols commerciaux en approche de la capitale ont été contraints de faire demi-tour ou de se dérouter vers des pays voisins.
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