MALI : Le convoi d'Africa Corps quitte Kidal avec le drapeau blanc

Selon des informations de terrain concordantes, un tournant majeur s’opère dans le Nord-Mali : les unités du groupe paramilitaire russe Africa Corps (anciennement connu sous le nom de Wagner) ont entamé leur retrait de la ville stratégique de Kidal.



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​Le départ, décrit comme le résultat de négociations préalables, a pris une tournure symbolique forte. Des témoins ont rapporté avoir vu le convoi russe quitter ses positions en arborant le drapeau blanc, signe manifeste d'une reddition ou d'un accord de retrait sans combat pour éviter un affrontement direct.



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​Kidal, bastion historique de la rébellion touarègue, était repassée sous le contrôle des Forces armées maliennes (FAMa) et de leurs supplétifs russes en novembre 2023. Ce désengagement d'Africa Corps soulève plusieurs interrogations :



​La nature de l'accord : Les termes exacts de la négociation ayant mené à ce départ restent flous.



​La sécurité régionale : Ce retrait laisse un vide sécuritaire immédiat dans une zone où la pression des groupes armés reste constante.





​Pour le gouvernement de transition malien, ce départ constitue un défi logistique et politique majeur. La capacité des FAMa à maintenir seule le contrôle de Kidal sans l'appui opérationnel des mercenaires russes sera scrutée .