Iran: le ministère de la Défense affirme que les Etats-Unis cherchent "un moyen de sauver la face" (agence locale)

Les Etats-Unis cherchent "un moyen de sauver la face" pour s’extraire de la guerre, a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien de la Défense, alors que se profile une reprise des tractations irano-américaines via le médiateur pakistanais.



"Notre puissance militaire est aujourd'hui une force dominante, et l'ennemi cherche un moyen de sauver la face pour sortir du bourbier de la guerre dans lequel il s'est enlisé", a affirmé un porte-parole du ministère, cité par l'agence Isna.



Les émissaires américains sont attendus samedi à Islamabad, mais sans garantie de rencontre directe avec la délégation iranienne arrivée vendredi dans la capitale pakistanaise, deux semaines après de premiers pourparlers entre les deux belligérants.